Показан способ определить коронавирус за минуту

Сбер продемонстрировал работу собственного алгоритма для определения вероятности заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Судя по показанному видео, в начале процедуры приложение опросит пользователя о наличии у него симптомов заболевания. Можно отметить такие признаки COVID-19, как общая слабость, кашель, температура, потеря вкуса, запаха и другие. При отсутствии симптомов коронавируса пользователь может выбрать соответствующий вариант ответа. После этого необходимо записать свой голос — приложение попросит зачитать текст «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса».

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Далее алгоритм попросит записать свое дыхание — для этого нужно будет разместить смартфон на расстоянии 20-30 сантиметров от лица. На заключительном этапе необходимо будет покашлять в микрофон устройства. Затем приложению понадобиться несколько секунд для проверки записей и решения.

По словам специалистов, сервис расскажет о риске заболевания COVID-19, однако справочная информация не является диагнозом. Финальный вид приложения будет отличаться от показанного в видео тестового образца.

О разработке специального алгоритма для определения вероятности заболевания коронавирусом стало известно 12 января. По словам специалистов Лаборатории искусственного интеллекта Сбера, алгоритм определяет риск заболевания по симптоматике и трем показателям — голосу, дыханию и кашлю.