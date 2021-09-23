Гигант из США вложит миллионы долларов в беспилотные авто для китайцев

Крупнейшая в США автомобильная корпорация General Motors (GM) вложит 300 миллионов долларов в китайский стартап Momenta, занимающийся разработкой системы автономного вождения. Автомобильный гигант хочет использовать технологию для будущих моделей в Китае — крупнейшем автомобильном рынке мира, сообщает Reuters.

Momenta входит в число немногих компаний, у которых есть разрешение на использование карт высокого разрешения в Китае, которые являются ключевым инструментом для беспилотных авто. По словам главы GM в Китае Джулиана Блиссетта, китайские покупатели охотнее, чем жители других стран, переходят к использованию электромобилей и передовых технологий автономного вождения. «Соглашение между GM и Momenta ускорит внедрение решений следующего поколения, специально разработанного для наших покупателей в Китае», — сказал Блиссетт.

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В июне GM заявил, что вложит 35 миллиардов долларов до 2025 года в электромобили и технологии автономного вождения по всему миру. Ранее в сентябре компания инвестировала в американский стартап Oculii , разрабатывающий программное обеспечение для радарных датчиков на беспилотных автомобилях.

Мировые автопроизводители и технологические компании вкладывают миллиарды долларов в автономное вождение, стремясь занять лидирующую позицию в технологии, которую многие считают будущим мобильности. Так, стартап Momenta поддерживается компанией SAIC Motor — главным китайским партнером GM, а также Toyota Motor и Daimler AG.