В России задумали установить запретные зоны для беспилотных автомобилей

В России могут появиться запретные зоны для движения беспилотных автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

Такое предложение изначально исходило от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и было поддержано Минтрансом. В случае утверждения рабочей группой, в которую входят регуляторы, традиционные участники рынка, разработчики и поставщики новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет», въезд высокоавтоматизированного транспорта будет запрещен в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Уточняется, что окончательно границы таких районов пока не определены.

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Эксперты посчитали, что ограничения могут ввести, так как подобный транспорт потенциально опасен для горожан и способен создавать проблемы для движения. Кроме того, автомобили могут быть захвачены и для террористических актов. Некоторые специалисты также предложили ограничить движение на территориях с плохой дорожной инфраструктурой.

«Для беспилотников очень важно считывать информацию с объектов, которые находятся вокруг. Поэтому также имеет смысл создать запретные зоны в местах, где проводятся ремонтные работы, замена дорожного полотна, бордюров и иные работы, которые временно сужают дорожное пространство. В подобных районах движение транспорта всегда затруднено, и беспилотнику может быть проблематично ехать по заданному алгоритму», — пояснили в компании «Абсолют страхование».

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024 год. В ряде регионов для проведения эксперимента планируется создать зоны с сетями 5G. При этом в компании «Яндекс» сообщили, что там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. В компании отметили, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно, но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все ездят строго по правилам.

2 сентября стало известно, что «Яндекс» запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров уже в 2021 году. Сначала вывести восемь коммерческих беспилотных такси выедут на дороги Иннополиса (Татарстан). В столице десять таких машин появятся в этом или следующем году. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей.