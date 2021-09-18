Спутники Starlink помогут беспилотным автомобилям

Находящиеся на околоземной орбите спутники можно будет использовать для координации движения автономного транспорта. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации аналитиков агентства, автопроизводители рассматривают спутники как один из инструментов «общения» друг с другом беспилотных автомобилей. На космическое оборудование ляжет задача обработки огромного количества информации. Как заметили специалисты Morgan Stanley, автономные средства будут генерировать до 40 терабайт данных в час — с камер, лидаров и прочих датчиков. «Это как будто вы используете iPhone 3000 лет назад», — оценили темпы технического прогресса авторы.

В данный момент беспилотные транспортные средства используют для передачи данных сотовую связь. Однако подобный способ синхронизации не является надежным, так как сотовая связь в различных районах может быть неоднородна. В отчете говорится, что в этой связи Tesla Илона Маска находится в авангарде, так как другая компания предпринимателя — SpaceX — имеет развернутую сеть спутников Starlink.

«Относительная близость с Землей позволяет спутникам быстрее связываться с людьми и объектами, устраняя самый большой недостаток космической связи: задержку сигнала», — отметили эксперты. При этом Маск уже раскрывал планы использовать спутники для координации автономного транспорта: SpaceX уведомляла регулирующие органы США о связи спутников с автомобилями Tesla.

В конце лета стало известно, что космические аппараты системы спутникового интернета Starlink будут оснащаться лазерными терминалами. Наличие лазерной связи между космическими аппаратами уменьшит зависимость системы от наземных станций и сократит время задержки сигнала.