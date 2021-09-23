Следователи оценили идею ответственности за призывы к нападениям на вузы в сети

СКР поддержал идею уголовного наказания за призывы к нападению на школы и вузы в сети

В Следственном комитете России поддержали идею уголовного наказания для тех, кто публикует в интернете призывы к нападениям на школы, вузы и другие учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, в сети публикуется много материалов, героизирующих такие атаки, при этом организаторы, толкающие подростков на эти поступки «не несут серьезной ответственности».

Представитель СКР добавила, что новая статья уголовного кодекса позволила бы четко квалифицировать действия лиц, размещающих пропаганду насилия в учебных заведениях.

Ранее депутаты Татарстана внесли в Государственную Думу (ГД), законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на школы, вузы и причинение вреда собственному здоровью.

Утром 20 сентября стало известно, что Пермском госуниверситете (ПГНИУ) произошла стрельба. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 — пострадали. Стрелок при задержании получил тяжелые ранения, позже врачи ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.