Россиянина посадили на пять лет за перевод тысячи рублей террористам

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ростовской области Салимхану Аликберову за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что в ноябре 2015 года россиянин, находясь на территории Ростовской области, перевел 1,1 тысячи рублей участнику запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), занимавшемуся сбором денежных средств. Мужчина признал вину.

16 сентября сообщалось, что Центральный окружной военный суд посадил на два года жителя Сургута по фамилии Озганбаев, который тоже отправлял террористам деньги. С января 2015-го по декабрь 2016 года он занимался сбором средств, которые переводил на банковские карты, данные которых ему сообщал житель Дагестана из террористической организации.