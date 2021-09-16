Россиянина осудили за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Сургута по фамилии Озганбаев, который отправлял деньги запрещенной в России террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным по статье 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что с января 2015-го по декабрь 2016 года Озганбаев собирал деньги и переводил их на банковские карты, данные которых ему сообщал житель Дагестана из террористической организации. В отношении последнего расследование пока продолжается.

