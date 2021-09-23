Медики в Крыму прикормили маленького лисенка

В Крыму медики одной из районных больниц прикормили маленького лисенка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала сотрудница лечебного учреждения Оксана Ольховик, лисенок поселился у больницы случайно. Он родился в норе недалеко от здания скорой помощи. Его мать погибла, провалившись в яму, а четверо лисят остались без присмотра.

От голода животные вылезли из норы, и их заметили медики. Они пристроили одного в питомник, двое исчезли, а один лисенок остался в своей норе. «Видимо, он понимал, что его здесь будут кормить, никто не обидит. Пока был маленький, прятался, а потом осмелел и стал появляться на людях. Теперь вообще освоился. Еду просит у всех», — поделилась Ольховикю

Сейчас сотрудники больницы ищут возможность пристроить животное в питомник или хороший домашний вольер.