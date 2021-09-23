Курс рубля вырос на открытии торгов

Курс рубля на открытии основной сессии Московской биржи в четверг, 23 сентября, вырос на 21 копейку по отношению к доллару. На 10:05 по московскому времени он составляет 72,8 рубля. Евро сохранил свои позиции и торгуется по 85,33 рубля.

Индекс Мосбиржи на 10:05 вырос на 0,59 процента до 4054,92 пункта, индекс РТС — на 0,39 процента до 1754,11 пункта.

На 10:05 ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent стоят 76,32 доллара за баррель (плюс 0,17 процента), марки WTI — 72,36 доллара (плюс 0,18 процента).

22 сентября Центробанк США — Федеральная резервная система (ФРС) — дал понять, что о сворачивании стимулирования экономики может быть объявлено на следующем заседании 3 ноября. Повышение процентной ставки планируется в конце 2022 года.