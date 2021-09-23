Журналисты раскрыли новые модные тренды 2022 года

Журналисты Who What Wear раскрыли новые модные тренды, которые станут актуальными в 2022 году. Соответствующая подборка появилась на сайте портала.

Эксперты проанализировали показы различных брендов, которые состоялись в рамках прошедших Недель моды в Нью-Йорке и Лондоне. По их мнению, в тренде будут предметы гардероба ярких неоновых цветов — желтого, оранжевого, красного, зеленого, розового, салатового, голубого и других.

Кроме того, популярностью начнут пользоваться вещи на бретелях и одежда со шнуровкой. Например, модели прошлись по подиуму в платьях на тонких бретелях на дефиле таких марок, как Erdem, Nensi Dojaka, Victoria Beckham и Supriya Lele. Вдобавок подобные изделия появились в ассортименте Jacquemus и Gauge81.

Третьим трендом в списке стали бюстгальтеры и верх бикини, которые дизайнеры предлагают носить в качестве топов. Специалисты рекомендуют сочетать данный предмет гардероба с расстегнутыми рубашками, пиджаками, блейзерами и полупрозрачными блузками.

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В подборку также вошли нарядные платья белого цвета. Отмечается, что особенно актуальными станут вещи из атласа или с пышной юбкой, а также платья, украшенные кружевом или перьями. Описанную одежду манекенщицы представили публике на показах многих модных домов, например, Molly Goddard, Simone Rocha, Harris Reed, Paul and Joe, Erdem и Taller Marmo.

Ранее в сентябре назвали новый цвет свадебных платьев, который стал трендом во время пандемии коронавируса. Выяснилось, что количество поисковых запросов на черные подвенечные наряды на сайте производителя свадебных платьев David's Bridal возросло в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом.