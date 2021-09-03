Неожиданная модель купальников стала трендом у взрослых женщин

Купальники с длинными рукавами стали трендом у знаменитостей летом 2021 года

Слитные купальники с длинными рукавами стали новым модным трендом у взрослых женщин. Об этом изданию Daily Mail сообщила дизайнер пляжной одежды и бывшая модель Мелисса Одабаш.

Модельер обратила внимание, что в прошедшее лето многие знаменитости среднего возраста неожиданно начали отдавать предпочтение указанной модели купальника. Среди них, в частности, оказались 54-летняя и 46-летняя актрисы Николь Кидман и Шарлиз Терон, 50-летняя телеведущая Аманда Холден, 40-летняя предпринимательница Ким Кардашьян и 49-летняя модель Камерон Диас.

«Взрослые женщины, как правило, любят демонстрировать свои длинные ноги больше остальных частей тела. Для них ходить в одном из таких купальников — будто носить мини-юбку, в которой можно плавать», — предположила Одабаш.

Кроме того, по мнению дизайнера, закрытые купальники удлиняют руки, подчеркивают изгибы женской фигуры, акцентируют внимание на достоинствах и скрывают ее недостатки.

В июле знаменитые модели и блогерши массово разместили в соцсетях снимки, на которых они запечатлены в вязаных бикини, и запустили новый тренд. Например, модель Деми Роуз сфотографировалась в раздельном купальнике телесного оттенка, а английская телеведущая Хлои Ферри, в свою очередь, снялась в ярко-розовом бикини с сине-зелеными вставками.