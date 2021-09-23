Дочь Сергея Бодрова поделилась подробностями о съемках в эротических сценах

Дочь российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга рассказала о съемках в эротических сценах в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Подробностями рабочего процесса она поделилась в беседе с «Известиями».

Девушка отметила особый, «человеческий» подход Хомерики к постановке и съемкам. «Я помню, там была сцена, над которой он думал, мы пробовали ее сделать, и в конце он мне сказал: "А можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему «ой, божья коровка»". Это было так просто, но так глубоко, потому что вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось», — вспомнила 23-летняя артистка.

По сюжету ленты, Бодрова и актер Валерий Степанов играют влюбленную пару. По словам исполнительницы главной роли, в картине присутствуют эротические сцены. «Я знала об этом заранее. Конечно, я читала сценарий. Ну, это моя профессия, как-то надо подходить к этому спокойно, осознанно. Понятно, что это сложно», — призналась Бодрова, подчеркнув, что доверяет режиссеру, решившему, что наличие этих сцен в фильме необходимо.

О том, что дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в новой ленте Николая Хомерики «Море волнуется раз», стало известно в конце августа. Для девушки это первая главная роль в кино.