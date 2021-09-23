Онищенко объяснил повторение рекорда по числу умерших от COVID-19 в России

Онищенко: рекорд по умершим от COVID-19 за сутки связан с несоблюдением изоляции пожилыми

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в разговоре с «Лентой.ру» объяснил повторение рекорда по числу умерших от COVID-19 в России — за последние сутки скончались 820 человек.

По его мнению, это связано с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как начался естественный осенний подъем респираторных заболеваний, в том числе — коронавирусной инфекции.

«Это самая уязвимая группа — был период, когда она сохранялась, изолировалась. Сейчас, когда эта работа ослабла, вернее не проводится — я ничего не вижу и не слышу на этот счет — естественно, коронавирус подбирает самых тяжелых, самых уязвимых, самых возрастных», — сказал депутат.

Онищенко добавил, что молодежь переносит коронавирус по-прежнему достаточно легко.

За последние сутки в России зарегистрировали 820 смертей пациентов с коронавирусом. Таким образом, в стране повторился рекорд, зарегистрированный 26 августа. Всего с начала пандемии в стране умерло 201 445 человек.