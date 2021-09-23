Обманувших футбольный клуб Италии на 800 тысяч евро сняли на видео в Петербурге

МВД показало видео задержания в Петербурге уроженцев Африки за аферу на 800 тысяч евро

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали четверых выходцев из Западной Африки, подозреваемых в мошенничестве на 800 тысяч евро; жертвами их аферы стал итальянский футбольный клуб. Видео показало МВД-Медиа.

На кадрах видна квартира, в которой один из подозреваемых пытается спрятаться, повиснув с внешней стороны балкона 17-го этажа дома; силовики обнаружили его и затащили внутрь.

Среди задержанных — уроженец Буркина-Фасо, получивший российское гражданство, остальные — граждане Нигерии, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые узнали, что футболистом из датского клуба интересуется известная итальянская команда, и придумали аферу по международному трансферу спортсмена. Сообщник, проживающий в России, изготовил фальшивый паспорт, по которому фигуранты открыли в банке Петербурга счет и указали его реквизиты в документах под видом данных датского клуба и отправили их итальянской стороне. Оттуда аферистам перечислили 800 тысяч евро в счет оплаты трансфера футболиста.

Подозреваемые успели потратить часть денег, однако 57 миллионов рублей полицейские изъяли. Фигуранты арестованы, возбуждено дело.

В МВД не уточнили название итальянского клуба и имя футболиста.