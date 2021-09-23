Названо число претендентов на гранты фонда культурных инициатив

Около 1,5 тысячи проектов стали претендентами на гранты в рамках первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом журналистам рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Кириенко, итоговый перечень победителей опубликуют в пятницу, 24 сентября.

«Предварительно мы понимаем, что у нас 1 478 проектов на общую сумму 3 261 000 000 рублей. Вот этот список сейчас экспертный совет представит, завтра координационный комитет его окончательно утвердит», — сказал он.

Чаще всего проекты, претендующие на поддержку фонда, приходили из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Белгородской и Московской областей.

«В такие сроки такие проекты еще не делались, — подчеркнул Кириенко. — Фонд был создан меньше чем за месяц, еще через месяц он начал принимать заявки, через полтора месяца эксперты приступили к работе и за полтора месяца сделали 25 тысяч экспертиз».

Президентский фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по инициативе главы государства Владимира Путина. Распоряжением правительства России на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 миллиарда рублей.