В Рыбинске представят экспозицию о русском модерне

В Рыбинском музее-заповеднике 24 сентября откроется выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, посвященного русскому модерну. Об этом сообщила директор департамента культуры региона Марина Васильева, передает ТАСС.

На выставке будут представлены работы Валентина Серова, Александра Бенуа, Николая Рериха, Ильи Репина и других авторов, всего посетители смогут увидеть более 200 произведений.

«Эта выставка — первый стилевой проект в Рыбинском музее за всю его историю. Она посвящена русскому модерну. Самое интересное, что линия столичных образцов представлена действительно великими именами», — сказала Васильева.

Выставка объединит предметы светского и церковного обихода, все экспонаты — из коллекций Рыбинского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет последняя в сезоне выставка ретро-автомобилей под открытым небом. Мероприятие состоится 2 октября на Горьковском шоссе, 53а. В нем примут участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».