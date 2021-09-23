Рыбак поймал в Пензе сома с человеческий рост

В Пензе рыбак поймал сома с человеческий рост. Фотография появилась в закрытом сообществе о рыбалке в регионе «НаКрючок.ру» во «ВКонтакте».

На кадрах россиянин позирует с рыбой, длина которой, по его словам, составила 160 сантиметров. Мужчина уточнил, что отпустил улов обратно в реку.

Пользователи соцсети поздравили рыбака с крупным уловом.

Ранее сообщалось, что в реке Урал, протекающей через Оренбургскую область в Ташлинском районе, рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра.