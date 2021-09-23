В департаменте сельского хозяйства Севастополя прошли обыски

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя прошли оперативно-розыскные мероприятия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Детали не разглашаются, однако, по словам собеседника агентства, ожидается возбуждение уголовного дела.

Отмечается, что на проведении в департаменте служебной проверки настаивал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отчитал ведомство за несвоевременную подготовку документов по предоставлению субсидий сельскохозяйственным предприятиям.

Ранее сообщалось об обысках в администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. Чиновников заподозрили в мошенничестве. По словам источника, речь шла об уголовном деле о мошенничестве при благоустройстве района.