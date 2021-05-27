В доме мэра Оренбурга начались обыски

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных начались обыски. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В оперативных мероприятиях задействованы полицейские и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Оренбургской области.

18 мая в администрации Оренбурга прошли обыски — силовики наведались в управление делами, управление муниципальной службы и кадровой политики, финансовое управление, управление жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в пресс-службе мэрии. Также полицейские опросили сотрудников мэрии, в частности, вице-мэра Оренбурга по экономике и финансам Светлану Золотареву. Оперативные мероприятия также были проведены в трех коммунальных муниципальных организациях.