В мэрии Оренбурга начались обыски

В мэрии Оренбурга следователи проводят обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации. Об этом в среду, 3 июня, сообщает ТАСС.

Обыски проводились в рамках расследования ранее возбужденного в отношении чиновников уголовного дела. Какого именно — собеседник агентства не уточнил. Однако известно, что следователи возбудили дело о халатности в отношении сотрудников управления организации дорожного движения администрации города и МБУ «Центр организации дорожного движения» Оренбурга. По версии следствия, они проявили недобросовестное отношение к службе, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 миллиона рублей по установке дорожных ограждений.

Ранее сообщалось, что мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат, посвященный обороне Брестской крепости, на котором была размещена фотография фашистов вместо красноармейцев. Главный художник Оренбурга Наталья Бровко извинилась за ошибку перед ветеранами и жителями города и пообещала устранить ее. Она также выразила благодарность «неравнодушным гражданам».

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