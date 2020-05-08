В мэрии Харькова начались обыски

Прокуратура начала обыски в мэрии Харькова по делу о воровстве бюджетных средств, выделенных на освещение города. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на областной надзорный орган.

В прокуратуре пояснили, что обыски также проводятся по месту жительства чиновников горсовета и руководства коммунальных предприятий. По версии следствия, злоумышленники незаконно завладели бюджетными деньгами при заключении договоров на сумму свыше 28 миллионов гривен.

«В данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны», — сообщили в прокуратуре. Пока никому не сообщалось о подозрении, продолжается досудебное расследование.

В прошлом году Служба безопасности Украины раскрыла факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета нескольких миллионов гривен, выделенных на ремонт автодорог.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!