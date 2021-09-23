Работа силовиков на месте гибели главы пермского СКР попала на видео

Работа силовиков на месте гибели главы пермского управления Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева попала на видео. Ролик в четверг, 23 августа, публикует Telegram-канал LifeShot.

На территорию коттеджного поселка, где находится дом погибшего силовика, никого не пускают. У входа стоит автомобиль полиции, дежурят вооруженные сотрудники. В самом коттедже работают сотрудники СКР. Их присутствие заметно на кадрах, снятых за территорией поселка.

Ранее 23 сентября стало известно, что Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Позднее в тот же день сообщалось о критике, звучавшей в адрес полковника Сергея Сарапульцева на совещании, которое прошло за несколько часов до его смерти.