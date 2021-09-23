Названы тюремные профессии известных российских осужденных

Главарь Тагирьяновской ОПГ, одной из самых жестоких группировок России, Эдуард Тагирьянов работает в мордовской колонии нормировщиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН.

Заключенный занимается тем, что ведет счет объему работ, выполненных другими пожизненно осужденными. Его зарплата составляет 12 тысяч рублей.

Другие известные в России заключенные работают на швейном производстве или в библиотеке. Именно эти тюремные профессии они предпочитают, оказавшись в местах лишения свободы. Так, Евгения Хасис, осужденная на 18 лет лишения свободы за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, по сдельной схеме шьет спецодежду.

«У нас в бригаде норматив — 1,75 костюма за смену. Это, откровенно говоря, несложно: уже через месяц работы проблем с выполнением нет. Я сейчас, после семи лет практики, делаю минимум 120 процентов плана. Переработки случаются, когда есть брак. В этом году, кажется, в мае мы были вынуждены выходить на смены и переделывать партию одежды. Но работа в выходные и по вечерам возможна только с нашего письменного согласия», — сказала она.

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, трудится на производстве медицинских антиковидных костюмов, в частности, он вставляет в одежду молнии.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взятку, шьет мягкие игрушки. Но его отправили на производство после того, как он попал в немилость у руководства ФСИН: в библиотеке, где он поначалу работал, обнаружили оборудованную им «шикарную» по местным меркам комнату отдыха.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, также сидящий за коррупцию, ведет экономической кружок и работает библиотекарем, а бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский шил в тюрьме рукавицы.