Задержанные в Чечне родственники Закаева записали видео в окружении охраны

В Чечне неизвестные задержали родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, Ахмеда Закаева. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По информации издания, в числе задержанных братья Закаева Бувади и Али, их супруги Сацита и Раиса, а также сестра Зеза. Согласно неподтвержденным данным, их сначала доставили в отдел МВД по Урус-Мартановскому району Чечни, после чего перевезли в Грозный в расположение «нефтяного полка» — специального подразделения полиции, созданного для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Спустя несколько часов задержанных отпустили домой.

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Вечером родных Закаева собрали в доме одного из братьев для записи видеообращения. Как пишет издание, дом был окружен охраной, а при записи присутствовали чиновники, представители МВД и неизвестные вооруженные люди.

Официальных комментариев со стороны Закаева и властей Чечни нет.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Чечни и соратник главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов пригрозил привлечь родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, Ахмеда Закаева к его разоблачению. Он также уточнил, что такая судьба ждет каждого критика властей Чечни.

Ахмед Закаев, часто высказывающийся в адрес главы Чечни, был бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.