Кадыров пообещал сжечь бригадного генерала Ичкерии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил расправой Ахмеду Закаеву, бывшему эмиссару чеченских сепаратистов, получившему политическое убежище в Великобритании. Об этом он заявил во время совместного прямого эфира в Instagram cо спикером парламента республики Магомедом Даудовым. Перевод их беседы с чеченского приводит «Кавказ. Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца», — пообещал Кадыров.

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Глава Чечни также назвал Закаева курицей и заявил, что у него никогда не было своего мнения. По словам Кадырова, бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) не сдержал свое обещание вернуться в Чечню вместе с товарищами. Руководитель региона считает, что его критики добиваются угроз, подобных тем, что он высказал, чтобы на основе этих заявлений получать политические убежища в разных странах. «Мы не будем вас убивать, вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы», — добавил Кадыров.

Он также заявил, что бывший президент ЧРИ Аслан Масхадов считал Закаева «предателем и конченым дезертиром», не имеющим права возвращаться в республику.

Ахмед Закаев был бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.

В Чечне неоднократно высказывались с критикой в адрес Закаева. В сентябре прошлого года жители республики собрались в центральной мечети Грозного «Сердце Чечни», чтобы выразить несогласие с заявлениями Закаева. По итогам схода было составлена резолюция, в которой говорилось, что чеченцы проклинают бригадного генерала.