Замглаву «Новатэка» захотели освободить за 80 миллионов долларов

Прокуратура США попросила установить сумму залога в 80 миллионов долларов для арестованного во Флориде заместителя председателя правления компании «Новатэк» Марка Джитвэя. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо денежного залога, в качестве дополнительных условий освобождения топ-менеджера из под стражи власти захотели установить двух поручителей, а также надеть на обвиняемого браслет слежения. Такой шаг связан с тем, что, по утверждению следствия, у Джитвея есть мотив и возможности сбежать из страны. Продолжение судебного слушания запланировано на 24 сентября.

Марк Джитвэй был арестован в ночь на 24 сентября. Служба внутренних доходов (СВД) США, выполняющая функции федерального налогового ведомства, обвинила финансового директора российской газовой компании в «укрытии 93 миллионов долларов на офшорных счетах». Также, по утверждению следствия, топ-менеджер скрывал сведения о доходах. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Джитвэй работал в России с 1995 года. В 2019 году он получил российское гражданство, также он обладает паспортами США и Италии.