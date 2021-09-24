Переодетые в адвокатов гангстеры убили в зале суда босса мафии

В Дели два гангстера, переодетые в адвокатов, ворвались в зал суда, где проходило слушание дела босса мафии Джитендера Маана Гоги, и застрелили его. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Индийская полиция вступила в перестрелку, убив нападавших. Несколько человек получили ранения. По словам правоохранителей, главу преступной группировки убили члены конкурирующей банды «Тиллу».

Главу преступной группировки Джитендера Маана Гоги задержали в марте прошлого года. Операцию по его поимке считали большим успехом. Гоги был в списке самых разыскиваемых преступников полицией Дели, и он также был обвинен в десятках дел, включая убийство, похищение людей и мошенничество, в других штатах.

Также власти сообщают, что в ходе войны между группировкой Джитендера и Тиллу погибли минимум 25 человек. Официальные лица заявили, что он стал целью многих банд из-за его стремительного роста в мире преступности.

В августе итальянские карабинеры задержали главу неаполитанской мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. В Италии она была известна под прозвищем Малышка из-за своего невысокого роста. 70-летняя женщина планировала улететь в Испанию.