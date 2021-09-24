Россиянин умер из-за трюка с заглатыванием змеи

В Астраханской области мужчина умер после трюка с заглатыванием змеи

В Астраханской области 55-летний мужчина умер из-за трюка с заглатыванием змеи. Об этом сообщает новостной портал «Астрахань.FM».

Инцидент произошел 22 сентября. Россиянин, находясь в поле, помещал в рот змею, развлекая трюком знакомых. После нескольких минут такого представления змея ужалила россиянина в язык. Видео со смертельным трюком опубликовано на YouTube-канале «Каспий Инфо».

После укуса мужчину доставили в реанимационное отделение больницы, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, россиянин умер из-за асфиксии, вызванной ядом змеи.

Ранее сообщалось, что кобра убила эксперта по змеям из филиппинской провинции Пангасинан, который считал себя неуязвимым и заявлял, что обладает иммунитетом к змеиному яду. 62-летний Бернардо Альварес поймал змею в муниципалитете Мангалдан и утверждал, что приручил ее. В доказательство он поднес кобру к губам и сделал вид, что целует ее. В этот момент кобра напала и укусила его в язык.