Мужчина завел 25 змей и умер от укуса одной из них

В испанском городе Альхесирас мужчина завел дома 25 змей и погиб от укуса одного из питомцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летнего испанца, имя которого не раскрывается, доставили на лечение в местную больницу. Поскольку никакие лекарства не помогали, врачи в срочном порядке запросили противоядие из медцентра испанской столицы Мадрида. В пятницу, 29 мая, пострадавший умер, не дождавшись необходимого антидота.

Полиция перевезла змей погибшего в ближайший зоопарк. Вид пресмыкающегося, укусившего своего хозяина, не уточняется. Известно только, что ядовитая рептилия была привезена из Азии.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в доме с десятками смертоносных змей нашли труп жительницы американского города Батл Граунд, штат Индиана, Лоры Херст (Laura Hurst). На ее шее находился сетчатый питон.

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