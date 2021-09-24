Центробанк отозвал лицензию у московской НКО

Банк России аннулировал лицензию московской небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер». Причиной отзыва стало решение общего собрания участников о добровольной ликвидации, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Организация занимала 350 место в банковской системе России. При этом она располагает достаточным имуществом, чтобы удовлетворить требования кредиторов. В связи с принятым решением в «Финчер» будет назначена ликвидационная комиссия.

Ранее управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев объяснил, что многочисленный отзыв лицензий, который Центробанк возобновил в этом году, чаще всего связан с снижением капитала ниже требуемого уровня.

Однако резко возросло и количество случаев, когда лицензия аннулируется из-за вовлеченности в проведение сомнительных операций электронной коммерции, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы.

В том числе такую причину регулятор назвал при отзыве лицензии у банка «Платина», занимавшего 246 место в банковской системе страны. Проверка показала, что организация обеспечивала проведение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.