Раскрыта причина смерти звезды «Секса в большом городе»

Актер сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон умер от рака поджелудочной железы

Причиной смерти американского актера Уилли Гарсона, звезды сериала «Секс в большом городе», стал рак поджелудочной железы. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет Daily Mail.

Неизвестно, сколько времени артист боролся с онкологическим заболеванием, поскольку при жизни Гарсон свой диагноз не раскрывал.

О смерти Гарсона стало известно 22 сентября. Актеру было 57 лет. Его кончину прокомментировали актрисы из «Секса в большом городе». Исполнительница роли Миранды Синтия Никсон призналась, что все на съемочной площадке обожали работать с Гарсоном.

В «Сексе в большом городе» Уилли Гарсон исполнил роль Стэнфорда Блэтча. Актер также снялся в сериалах «Друзья», «Твин Пикс», «C.S.I.: Место преступления», «Секретные материалы» и «Белый воротничок».