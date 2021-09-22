Звезды «Секса в большом городе» высказались о смерти коллеги Уилли Гарсона

Звезды сериала «Секс в большом городе» высказались о смерти актера Уилли Гарсона, сыгравшего роль Стэнфорда Блэтча. Об этом сообщает издание People.

Исполнительница роли Миранды Синтия Никсон заявила, что все на съемочной площадке просто обожали работать с артистом. «Он был бесконечно смешным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний о шоу-бизнесе. Он всегда был непревзойденным профессионалом», — отметила Никсон.

Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты, заявила, что это «ужасная потеря для семьи "Секса в большом городе"». Марио Кантоне, сыгравший в шоу мужа Гарсона Энтони Марантино, считает, что ушедший из жизни актер был для него самым гениальным телевизионным партнером. «Ты был подарком от богов, милый Уилли», — написал он.

О смерти 57-летнего Гарсона стало известно ранее в среду, 22 сентября. Кроме «Секса в большом городе» и «Друзей», он снимался в сериалах «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок» и «C.S.I.: Место преступления».