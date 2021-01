Звезда «Секса в большом городе» прокомментировала слухи о вражде с коллегой

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер прокомментировала слухи о вражде с коллегой по сериалу Ким Кэтролл. Она оставила комментарий на эту тему под одним из своих постов в Instagram.

Один из пользователей указал на давние разногласия между знаменитостями, однако исполнительница роли Кэрри Брэдшоу опровергла, что испытывает негативные эмоции по отношению к актрисе, сыгравшей Саманту Джонс. «Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу», — отреагировала Паркер.

Она пояснила, что Саманта не появится в продолжении «Секса в большом городе», так как она «не является частью этой истории». В другом комментарии актриса добавила, что ей и другим членам съемочной команды будет не хватать Кэтролл.

Ранее в январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Продолжение получило название And Just Like That («А затем»). Сиквел будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается.

В прошлом году Ким Кэтролл заявила, что столкнулась с травлей из-за отказа сниматься в продолжении сериала. «Я не могла понять, почему они просто не заменили меня другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на издевательства. Нет, значит, нет», — сказала актриса. Она призналась, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора заканчивать.