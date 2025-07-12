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14:51, 12 июля 2025Мир

Макрона вновь публично унизила жена

Макрона вновь публично унизила жена, отпрянув от протянутой руки мужа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alberto Pezzali / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона вновь публично унизила его жена Брижит, отпрянув от протянутой мужем руки. На это обратило внимание РИА Новости.

Инцидент произошел во время трехдневного визита главы Франции в Великобританию. На распространившихся в сети кадрах на фоне Виндзорского замка видна пара Макронов, которая идет рядом с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой. В некоторый момент супруга Макрона ускоряет шаг и оказывается впереди мужа. Макрон пытается схватить за руку свою жену, но та ее убирает и продолжает идти впереди.

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источник заметила, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя странно и отстраненно, игнорировав своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры.

В конце мая французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему Брижит.

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