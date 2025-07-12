Макрона вновь публично унизила жена

Президента Франции Эммануэля Макрона вновь публично унизила его жена Брижит, отпрянув от протянутой мужем руки. На это обратило внимание РИА Новости.
Инцидент произошел во время трехдневного визита главы Франции в Великобританию. На распространившихся в сети кадрах на фоне Виндзорского замка видна пара Макронов, которая идет рядом с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой. В некоторый момент супруга Макрона ускоряет шаг и оказывается впереди мужа. Макрон пытается схватить за руку свою жену, но та ее убирает и продолжает идти впереди.
Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источник заметила, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя странно и отстраненно, игнорировав своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры.
В конце мая французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему Брижит.