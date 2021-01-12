Раскрыты гонорары звезд «Секса в большом городе» за съемки в продолжении

Звезды сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения телешоу. Гонорары актрис раскрыл Variety со ссылкой на источники.

Сиквел будет состоять из десяти серий, таким образом каждая актриса заработает на проекте по десять миллионов долларов. Паркер, Никсон и Дэвис также выступили исполнительными продюсерами телешоу.

Продолжение получило название And Just Like That («А затем»). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Дэвис) и Миранды (Никсон). Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, не будет принимать участие в съемках.

Ранее Сара Джессика Паркер опубликовала тизер продолжения, съемки которого начнутся в Нью-Йорке весной. Сиквел выйдет на платформе HBO Max.