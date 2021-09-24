Пользователи пожаловались на сбой в работе Google

Пользователи поисковой системы Google пожаловались на сбой в ее работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Неполадки в работе Google стали фиксировать с 13:00 мск. Основная волна жалоб пришлась на 15:22 мск. Большинство обращений (77 процентов) касаются проблем с работой сайта. Некоторые юзеры (15 процентов) пожаловались на недоступность поиска, остальные (8 процентов) сообщили, что не смогли войти в свой аккаунт.

Судя по карте сбоев, проблемы произошли в крупных городах США — Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Ранее пользователи Twitter сообщили о глобальным сбое в работе соцсети. Больше всего сообщений о масштабных неполадках пришло из Северной Америки. Кроме того, были жалобы из России и ряда стран Европы.