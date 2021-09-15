В работе Telegram зафиксировали сбой

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Неполадки в работе Telegram стали фиксировать с 14:00 мск. Около 52 процентов жалоб касаются самого приложения, 35 процентов — подключения, 13 процентов — отправки сообщений.

Судя по карте сбоев, проблемы наблюдаются в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Также неполадки зафиксировали на территории Украины.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 8 августа. Тогда на проблемы пожаловались пользователи из России, Украины, Австрии и Турции.