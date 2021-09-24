Показаны внутренности iPhone 13

Новый смартфон Apple разобрали и показали его внутренние детали на фотографиях. Об этом сообщает издание MacRumors.

Изображениями нового смартфона поделился в своем Twitter специалист Сонни Диксон (Sonny Dickson). Вероятнее всего, на фото демонстрируются iPhone 13 или iPhone 13 mini. Судя по снимкам, инженеры Apple уменьшили датчики TrueDepth, благодаря чему удалось добиться актуального размера «моноброви». Модуль переместили из центра: фронтальную камеру установили в левой части, набор датчиков для работы Face ID — в правой части.

Также на изображениях можно заметить модуль Taptic Engine уменьшенного размера. Специалисты полагают, что инженеры компании изменили его габариты, чтобы установить в смартфоны более емкие аккумуляторы.

Журналисты отметили, что на презентации устройств Apple сделала акцент на увеличении времени автономной работы девайсов. По мнению экспертов, это удалось сделать благодаря использованию более крупной батареи и оптимизации iOS 15.

Apple представила новые смартфоны 14 сентября. В линейку вошли четыре устройства — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.