МИД России прокомментировал задержание в США топ-менеджера «Новатэка»

МИД России: посольство в США находится в тесном контакте с Госдепом по делу Джетвея

Дипломаты посольства России в США находятся в тесном контакте с американским Госдепартаментом в связи с арестом заместителя председателя правления компании «Новатэк» россиянина Марка Джетвея. Об этом говорится на официальной странице диппредставительства в Facebook. Сообщается, что в случае необходимости ему будет предоставлено консульско-правовое содействие.

23 сентября Джетвея арестовали на территории США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 год Джетвей скрывал принадлежащие ему активы на офшорных счетах. На пике общая сумма составила 93 миллиона долларов. Бенефициаром активов указывалась супруга топ-менеджера, гражданка России.

Бизнесмену грозит длительное заключение — на срок до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

24 сентября стало известно, что бизнесмен был освобожден под залог в 80 миллионов долларов. Ему также придется найти двух поручителей и носить электронный браслет слежения, поскольку власти опасаются его побега.

