Топ-менеджера конкурента «Газпрома» выпустили под залог

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джетвей освобожден под залог в 80 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

23 сентября Джетвея арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей скрывал принадлежащие ему активы на офшорных счетах. На пике общая сумма составила 93 миллиона долларов. Бенефициаром активов указывалась супруга топ-менеджера, гражданка России.

В пресс-службе главного конкурента «Газпрома» и второго по объемам добычи производителя природного газа в России заявил, что арест топ-менеджера не скажется на деятельности компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле интересуются судьбой Джетвея, поскольку у него есть российское гражданство.

Акции «Новатэка» упали после новостей об аресте. С вечера 23 сентября ценные бумаги потеряли в цене 8,2 процента, подешевев с 1984 до 1820 рублей. Ближе к вечеру 24 сентября акции пошли вверх и немного отыграли падение. На закрытии основных торгов Московской биржи, в 18:49, они торговались по 1865 рублей за штуку.

