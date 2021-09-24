Главный конкурент «Газпрома» прокомментировал арест топ-менеджера

Арест заместителя правления «Новатэка» Марка Джитвэя не скажется на деятельности компании. Таким образом пресс-служба главного конкурента «Газпрома» и второго по объемам добычи производителя природного газа в России прокомментировала информацию, передает ТАСС. В компании отметили, что не получали официальных запросов или других документов от властей США и других стран.

Накануне, 23 сентября, Минюст США сообщил об аресте Джитвэя по обвинению в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джитвэй целенаправленно скрывал принадлежащие ему активы на офшорных счетах. На пике общая сумма доходила до 93 миллионов долларов. Бенефициаром активов он указывал свою жену, гражданку России.

Прокуратура США назначила залог в 80 миллионов долларов для Джитвэя. Кроме того, его обязали найти двух поручителей и носить электронный браслет слежения. Власти опасаются, что Джитвэй, у которого есть российское гражданство, сбежит из США.

После новостей об аресте акции «Новатэка» упали на пике почти на семь процентов, с 1909 до 1795 рублей за штуку. По данным на 12:05 мск, акции компании немного отыграли падение и торгуются по 1838,40 рубля (минус 1,64 процента по сравнению с закрытием предыдущих торгов).

В конце августа МИД России заявил, что США с 2008 года охотятся на российских граждан в третьих странах для дальнейшей экстрадиции на свою территорию. В ведомстве предупредили, что американская система правосудия оказывает значительное давление на россиян, оказавшихся с ней лицом к лицу. В ведомстве напомнили о делах Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева и Марии Бутиной.