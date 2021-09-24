Герой обложки альбома Nirvana потребовал стереть его гениталии с фотографии

Повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana потребовал стереть его гениталии с фото

Американец Спенсер Элдон, который называет себя младенцем, изображенным на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, накануне 30-летия культового релиза потребовал студию Universal Music стереть его гениталии с фотографии. Об этом рассказала в беседе с TMZ адвокат мужчины Мэгги Мэби.

По словам юриста, ее подзащитный был сфотографирован в 1991 году в бассейне полностью обнаженным, что по закону является нарушением конфиденциальности и детской порнографией, которую «участники группы использовали в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки».

Мэби подчеркнула, что каждый год во время очередной годовщины выхода Nevermind Элдону приходится тяжело из-за нежелательного внимания со стороны СМИ и поклонников рок-группы.

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Известно, что студия Universal издаст юбилейные выпуски культовой пластинки, которые должны выходить с 12 ноября. Всего будет выпущено 94 трека и видеозаписи, включая 70 неизданных.

Ранее сообщалось, что Спенсер Элдон подал в суд на оставшихся в живых участников Nirvana. Американцу сейчас 30 лет, и он потребовал моральной компенсации за изображение его половых органов. За все годы взросления он якобы испытывал стресс, который отрицательно сказался на его жизни, из-за чего ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Обложка альбома Nevermind является одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре. На ней изображен обнаженный ребенок в бассейне, плывущий к долларовой банкноте.