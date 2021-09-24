Суд вынес приговор бывшему замглавы ПФР за миллионные взятки

В Москве суд приговорил бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырем годам колонии строгого режима за взятки на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, заседание прошло в закрытом режиме. Иванова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, он ежемесячно в течение двух лет получал от неустановленных лиц 200 тысяч рублей за общее покровительство. Взятка поступала на счет другого фигуранта дела — директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина. Тот в свою очередь пересылал сумму Иванову.

Копейкина признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и также на четыре года отправили в колонию строгого режима.

О задержании заместителя председателя правления ПФР стало известно 11 июня 2019 года. Иванов признал вину и в тот же день подал в отставку.