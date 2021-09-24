Мужчина поделился семейным способом проверки новых возлюбленных

Пользователь Reddit под ником dontknowwhattodoat18 рассказал о передающемся в его семье из поколения в поколение способе проверки нового романтического партнера.

По его словам, чтобы проверить, подходит ли вам новый возлюбленный или возлюбленная, нужно отправиться с этим человеком в длительное путешествие. Таким образом, можно будет увидеть множество различных нюансов: как он ведет себя в аэропорту, справляется со сложными ситуациями и адаптируется к различным сценариям.

«Путешествие — хороший способ понять, каково будет жить с ней в дальнейшем. Вы будете делить одну комнату, планировать расписание, учиться обсуждать проблемы и вместе принимать решения. Вы узнаете о ее хороших и плохих привычках. Умеет ли она вести себя за границей? Что будет, если что-то пойдет не так? Есть ли у нее план Б, куда пойти и чем заняться?» — пояснил он. Мужчина отметил, что этим способом с ним поделился отец, и подчеркнул, что каждый раз семейный метод срабатывает.

Многие пользователи оставили комментарии под этим постом, и большинство из них согласились с его автором. «У нас в стране говорят: "Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно или жить с ним, или отправиться с ним в путешествие"», — написал один из них. «Несколько лет назад я месяц жил в Таиланде. Количество пар, которые ссорились по различным поводам, меня поразило» ,— отметил другой.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok поделилась способами ублажить возлюбленного и не нашла понимания среди пользователей соцсети. По словам женщины, чтобы мужчина был счастливым, его жене необходимо носить платья, содержать дом в чистоте и угождать ему.