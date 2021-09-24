Из жизни
 
Последние новости
Следователи заинтересовались гибелью туристов на Эльбрусе
Вред биткоина для планеты оказался преувеличенным
Пострадавший в ДТП на подмосковном шоссе лось попал на видео 
В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов
В Москве загорелось общежитие Военного университета
Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику
Решетников рассказал о рисках для экономического роста России
В Венгрии начали строить завод по производству российской вакцины «Спутник V»
В Африке заметили советские ядерные пушки
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина поделился семейным способом проверки новых возлюбленных

Пользователь Reddit рассказал, как проверить новую возлюбленную
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Пользователь Reddit под ником dontknowwhattodoat18 рассказал о передающемся в его семье из поколения в поколение способе проверки нового романтического партнера.

По его словам, чтобы проверить, подходит ли вам новый возлюбленный или возлюбленная, нужно отправиться с этим человеком в длительное путешествие. Таким образом, можно будет увидеть множество различных нюансов: как он ведет себя в аэропорту, справляется со сложными ситуациями и адаптируется к различным сценариям.

Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Читать

«Путешествие — хороший способ понять, каково будет жить с ней в дальнейшем. Вы будете делить одну комнату, планировать расписание, учиться обсуждать проблемы и вместе принимать решения. Вы узнаете о ее хороших и плохих привычках. Умеет ли она вести себя за границей? Что будет, если что-то пойдет не так? Есть ли у нее план Б, куда пойти и чем заняться?» — пояснил он. Мужчина отметил, что этим способом с ним поделился отец, и подчеркнул, что каждый раз семейный метод срабатывает.

Многие пользователи оставили комментарии под этим постом, и большинство из них согласились с его автором. «У нас в стране говорят: "Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно или жить с ним, или отправиться с ним в путешествие"», — написал один из них. «Несколько лет назад я месяц жил в Таиланде. Количество пар, которые ссорились по различным поводам, меня поразило» ,— отметил другой.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok поделилась способами ублажить возлюбленного и не нашла понимания среди пользователей соцсети. По словам женщины, чтобы мужчина был счастливым, его жене необходимо носить платья, содержать дом в чистоте и угождать ему.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщина рассказала о способах ублажить мужчину и не нашла понимания в соцсетях
Девушка заключила с возлюбленным договор о правилах в отношениях на 17 страниц
Жена подготовила для мужа инструкцию по обращению с ней после 20 лет брака
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
05:4720 сентября

Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов для долгой жизни

03:0220 сентября

Назван метод похудения без отказа от любимой еды

02:2420 сентября

Дружелюбный дельфин погиб из-за своей любви к людям

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
02:0420 сентября

Контрабандиста вычислили на таможне благодаря его «золотой» улыбке

00:1520 сентября

Сексолог назвала черты склонного к изменам человека

16:4219 сентября

У россиянки из унитаза вылез котенок

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
15:5519 сентября

Доктор раскрыл опасность кофе по утрам

13:0919 сентября

Девочку с хоботом вместо носа признали воплощением божества

08:1619 сентября

Полуголая модель устроила фотосессию на фоне храма и возмутила россиян

Россия
Минтранс наказал выгнавшего россиянку из подмосковной маршрутки водителя
В Москве перевернулась машина скорой помощи с пациенткой
Муж пациентки в хиджабе избил российского врача за осмотр жены
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
«Русская Медиагруппа» представила экологический проект «Миссия красоты»
Все материалы
Мир
Боевиков «Талибана» накажут за проступки
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Университет в Австрии передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в высоких ценах на газ
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Американские школьники захотели вернуть рабство
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Ценам на электромобили предсказали снижение
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Маск раскритиковал свою любимую криптовалюту
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В США появился специальный банк для женщин
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Состоится финал 12 премии «Качество обслуживания и права потребителей»
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли шесть человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Число атак на российские компании увеличилось в три раза
Стало известно об атаках на системы онлайн-голосования
Российский аналог TikTok появится до конца года
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Ведущая Первого канала описала работу с мужем словами «иногда хочется орать»
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Минпромторг анонсировал скорый выпуск российского электрокара Zetta
Hyundai Creta и погоня за Лениным
Возможности корейского кроссовера против суровостей Кольского полуострова
Honda Passport обновился и получил «внедорожную» версию TrailSport
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Все материалы
Среда обитания
Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Миру предрекли дефицит макарон
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы