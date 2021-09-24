В России найден мертвым 33-летний начальник территориального Роспотребнадзора

В городе Камышин Волгоградской области найден мертвым 33-летний начальник территориального отдела Роспотребнадзора Александр Кулаков. Об этом сообщает портал V1.RU.

Тело главы местного отдела обнаружили на улице в поселке Нефтебаза в ночь с 23 на 24 сентября. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области заявили, что смерть россиянина не носит криминального характера.

Как пишет издание «Блокнот. Волгоград», незадолго до смерти Кулаков попал в драку, при этом насильственной смерти и побоев на теле начальника территориального отдела Роспотребнадзора обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в Крыму найден мертвым заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, тело чиновника обнаружено «в жилище по месту пребывания», по предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.