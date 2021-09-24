ФСБ показала кадры с выполнявшим задание Украины гражданином Узбекистана

Задержанный на границе России гражданин Узбекистана рассказал, как согласился участвовать в спецоперации украинских силовиков. Кадры с ним публикует РИА Новости.

На видео мужчина объяснил, что с 2019 года проживает на территории Украины и работает на рынке. Во время проверки полицейские выяснили, что у гражданина Узбекистана просрочена регистрация. «Они забрали документы, меня забрали и предложили работу — я помогу им, а они помогут мне», — сказал задержанный.

По его словам, украинские полицейские ловили тех, кто организовывал незаконную миграцию в Россию. Его задача сводилась к тому, чтобы познакомиться со злоумышленниками и сыграть роль желающего нелегально попасть в Россию. Мужчине выдали технику для фиксации нарушения и деньги. Однако что-то пошло не так, утверждает задержанный: его пособников не задержали, а ему пришлось пересечь границу, чтобы поддержать легенду.

О задержании гражданина Узбекистана стало известно 24 сентября. В его одежде и личных вещах обнаружили технические средства скрытого ношения и наркотическое вещество.

