ФСБ задержала выполнявшего задание Украины гражданина Узбекистана

ФСБ задержала на границе России гражданина Узбекистана, который действовал в спецмероприятии по заданию украинских силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — рассказали в ЦОС. После задержания, по словам сотрудников ведомства, выяснилось, что мужчина с 2019 года на конфиденциальной основе сотрудничает с правоохранительными органами Украины.

Уточняется, что задержанный под видом человека, который якобы хочет незаконно попасть на территорию России, познакомился с представителями криминальным кругов. Те согласились провести его через границу за 27 тысяч гривен (74 тысячи рублей). Целью этого мероприятия было создать условия, в которых его пособников поймают, пояснили в ФСБ.

Однако что-то пошло не так, утверждает задержанный: его пособников не задержали, а ему пришлось пересекать границу, чтобы поддержать легенду.