В России рассказали об ударах США из космоса

В России рассказали о работах над средствами космического нападения в США. Соединенные Штаты отрабатывают использование орбитальных аппаратов, которые могут наносить скрытные удары из космоса. Об этом генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Новиков отметил, что США разрабатывают технологии, которые могут дать возможность наносить быстрые удары по любым целям в любой точке мира. «Это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты X-37», — заявил глава концерна.

По его словам, официальная роль X-37 заключается в научных исследованиях. Первый полет орбитальный аппарат совершил в 2010 году. Сегодня США располагают парком в несколько аппаратов X-37.

«Но мы понимаем, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», — отметил Новиков.

Ранее издание Popular Mechanics писало, что единственная существующая модификация мини-шаттла X-37B не предназначена для несения ядерного оружия. Автор материала отметил, что низкая грузоподъемность не позволит взять больше трех бомб с боеголовками W80. Более того, для сброса бомб X-37B потребуется сменить орбиту, а подобный маневр могут заметить российские средства наблюдения.

В мае глава концерна ВКО «Алмаз-Антей» предположил, что аппарат X-37 может нести до шести ядерных боеголовок.