Пьяный россиянин убил свою подругу при сражении с «демоном»

В Башкирии пьяный мужчина спросонья зарезал свою сожительницу, которая пыталась его разбудить, сообщает РЕН ТВ. По словам россиянина, он подумал, что его толкает «демон» и сразился с ним.

Нетрезвый мужчина крепко уснул в своей комнате. На следующий день в квартиру вернулась его подруга, которая попыталась его разбудить, поскольку было уже три часа дня. Он принял ее за «демона», который пытается схватить и задушить мужчину, поэтому он достал из стола на кухне нож и начал резать «существо».

Через некоторое время убийца пришел в себя и понял, что он совершил. После этого он позвонил зятю, который помог ему вызвать полицию. Подозреваемого увезли в отделение. Также стало известно, что убитая девушка являлась безработной, а также у нее было двое детей.

Ранее стало известно, что пьяный 21-летний житель Омска из-за шутки зарезал знакомую девушку-инвалида — он нанес ей 57 ударов ножом. Мужчина нанес девушке колото-резаные ранения в область живота, груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм россиянка скончалась на месте.