Disney захотела эксклюзивных прав на героев вселенной Marvel

Компания Marvel, которая принадлежит Disney, подала иски, чтобы сохранить эксклюзивные права на супергероев вселенной. Такие данные есть в исках представителя Disney Дэна Петрочелли, сообщает The Hollywood Reporter.

Издание уточнило, что Marvel подала в суд на брата Стэна Ли и родственников создателей комиксов Стива Дитко, Джина Колана и Дона Хека, которые могут претендовать на права. Так компания хочет сохранить единоличные авторские права на персонажей вселенной Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, доктор Стрендж, Сокол и другие.

Адвокаты компании требуют признание того факта, что Disney владеет правами на комиксы, их персонажей и сюжетные элементы. Иски связаны с законодательством США в области авторского права, согласно которому наследники художников спустя определенное время могут потребовать у работодателей их родственника передать им права.

Ранее сообщалось, что Disney пересмотрит контракты с актерами после конфликта со Скарлетт Йоханссон, которая решила судиться с компанией из-за фильма «Черная вдова». По словам директора корпорации Боба Чапека, изменения в политике к отношении контрактов связаны с пандемией, которая повлияла на индустрию развлечений и развитие стриминга.

